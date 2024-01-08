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        Haberler Gündem Güncel Son dakika deprem haberi: Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

        Son dakika haberi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, Malatya Pütürge'de saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 08.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:06
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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
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        AFAD verilerine göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 16.19’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, ilçede büyük korku yaşattı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, depremden dolayı kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.

        Köylerde muhtarlarla görüştüklerini kaydeden Sülük, ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Pütürge, 24 Ocak 2020’de Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde büyük yıkım yaşamıştı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #Deprem
        #Malatya
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