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Son dakika haberi! Mağarada mahsur kalan gençlere nefes kesen operasyon

Mersin’in Gülnar ilçesinde karadan herhangi bir inişi çıkışı olmayan denize sıfır olan bir mağaraya inen 4 arkadaş, deniz suyunun yükselmesiyle birlikte mağarada mahsur kaldı. Yardım isteyen 4 arkadaş film gibi bir operasyonla kurtarıldı

02.10.2020 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi! Mağarada mahsur kalan gençler için seferberlik!
HABERTURK.COM

Mersin’in Gülnar ilçesinde karadan inişi ve çıkışı olmadığı belirlenen bir mağaraya inen 4 genç, deniz suyunun yükselmesiyle mahsur kaldı. 4 genç; itfaiye ve AFAD ekiplerinin nefes kesen bir operasyonuyla kurtarıldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan karadan herhangi bir inişi ve çıkışı olamayan sadece denizden girilebilen Yanışlı Mağarası'na inen Berk Kaymaz, Mustafa Çolak, Mustafa Akkuzu ve Çağrı Akçakaya isimli 4 arkadaş, dalgaların yükselmesi nedeniyle burada mahsur kaldı.

Bunun üzerine gençler arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Gençleri kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Ekipler şiddetli dalga nedeniyle deniz araçları ile alana yanaşamadı. Bunun üzerine 50 metre yükseklikteki kayalıklardan halatla sarkıtılarak mağaranın kapısına inilmesine karar verildi. Ekipler bellerine halat bağlayarak mağaranın ağzına indi. Ekipler gençleri halata bağlayarak tek tek nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

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