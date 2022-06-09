A Milli Takımi'ın 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçının hakemi belli oldu. Lüksemburg Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Helder Malheiro olacak. Maçta aynı ülkeden Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstlenecek.

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