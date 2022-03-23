Lukaku veda etti

Romelu Lukaku , Chelsea ile yollarını ayırıyor.

İtalyan basınına göre Belçikalı futbolcu, takım arkadaşları ile vedalaştı.

Sezon başında Inter'den 85 milyon euro'ya transfer edilen yıldız oyuncu, kariyerinin ikinci Chelsea imzasını atmıştı.

28 yaşındaki yıldız, Premier Ligde çıktığı 32 maçta 10 gole imza attı.

Merak edilense, Romelu Lukaku'nun yeni adresinin neresi olacağı.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, yeni sezonda kadroda devrim yapmayı düşünüyor.

Milano ekibinin transfer listesinin ilk sırasında ise eski futbolcusu Lukaku var.

Romelu Lukaku, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Inter'de 44 maçta 30 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.