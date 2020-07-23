Dinamo Kiev, teknik direktör Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis yaptığı açıklamada, "Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdik. Dinamo Kiev'i başarılı günlerine geri döndüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

74 yaşındaki Rumen teknik adam ise, "Ukrayna'yı çok özlemiştim. Burada çok başarılı yıllar geçirdim. Dinamo Kiev'de de başarılar elde edeceğimi umuyorum. Bana güven duyan Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.