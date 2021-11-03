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Son dakika haberi | Lizbon'da olay: 3 Türk taraftar yaralandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Beşiktaş'ın Portekiz deplasmanında Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesi iki takım taraftarı arasında olay çıktı. Yaşanan arbedede 3 Türk taraftar yaralandı

03.11.2021 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | Lizbon'da olay: 3 Türk taraftar yaralandı
İHA

Sporting ile Beşiktaş arasında Lizbon'da oynanacak mücadele öncesi Portekizli taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı.

Yerel basının haberine göre olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının, Beşiktaşlı taraftarlara küfürler etmesiyle başladı. Portekizliler daha sonra meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla Türk taraftarlara saldırdı. Yaşanan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı. Lizbon Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Alvalade Stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Bazı kaynaklar bu kişilerin gözaltına alındığını iddia etti. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

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