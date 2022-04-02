İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın açılış maçında Liverpool, Watford'ı 2-0 mağlup etti.

Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sırada yer alan Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Watford'ı konuk etti.

Liverpool, Jota'nın 22 ve Fabinho'nun (penaltıdan) 89. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Art arda 10. galibiyetini alan Liverpool, puanını 72'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Watford ise 22 puanda kaldı.