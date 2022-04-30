Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, haftaya 9. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.

Liverpool, Keita'nın 19. dakikada kaydettiği golle sahadan galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 15 karşılaşmaya, puanını ise 82'ye çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Newcastle United ise 43 puanda kaldı.