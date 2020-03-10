Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle futbol maçları sekteye uğramaya devam ediyor! İtalya'da tüm spor organizasyonlarının 3 Nisan'a kadar askıya alınmasının ardından Fransa'dan da koronavirüs önlemi geldi! Fransa'nın en üst düzey futbol ligleri olan Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının 15 Nisan'a dek seyircisiz oynanacağı açıklandı

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