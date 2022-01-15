Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Caner, Uğur, Coffie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan, Erdoğan, Pedro Henrique, Leke James

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Hugo, Denswil, İsmail, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius