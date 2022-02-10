Libya'da Başağa yeni geçici başbakan ilan edildi

Reuters'ın haberine göre Libya Parlamentosu Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti.

Fethi Başağa, 1962’de Misrata kentinde doğdu. Havacılık Fakültesi'nden teğmen rütbesiyle mezun olan Başağa, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat Devrimine katılarak Misrata Askeri Meclisi'nde yer aldı.

Türkiye’ye yakınlığıyla da tanınan Başağa, Fayiz es-Serrac Başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.

Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat 2021'deki hükümet seçimi oylamasında başbakan adayı olmuş, ancak seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.