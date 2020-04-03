03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS Hazırlık Öğrencilerine “Canlı Sınıf” Dönemi. 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizi “Canlı Sınıf” uygulamasıyla öğretmenleriyle buluşturmak için pilot çalışmalarımız sürüyor.Her şey yolunda, kısa zamanda yaygınlaştıracağız" dedi.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 3, 2020
BİNLERCE ŞUBE CANLI DERSLERE BAŞLAYACAK
Canlı sınıf uygulamasına 8'inci sınıftaki 1 milyon 700 bin, lise son sınıftaki 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor. Böylece Türkiye genelinde 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim alan binlerce şube canlı derslere başlayacak.
Pilot çalışmaların ardından canlı sınıf uygulaması kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.
MÜDÜRLER, ÖĞRETMENLERE VE ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPACAK
Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğrencileri canlı ders programlarına ilişkin bilgilendirecek.
Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinden görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.
"BAKANLIĞIN EĞİTİMLERİ CANLI DERSLERDE FAYDA SAĞLADI"
Öte yandan, öğrencileriyle çeşitli dijital olanaklarla derslerini canlı olarak yapan gönüllü öğretmenlerin sayısı da her geçen gün giderek artıyor.
Kocaeli Leyla Atakan İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ferahnaz Satmaz, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencileriyle yüz yüze iletişim kurabileceği teknolojileri araştırdığını anlattı.
Daha önce Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "eTwinning EBA online" derslerini uzaktan eğitim yoluyla almasının yeni teknolojileri kullanmasında oldukça fayda sağladığını belirten Ferahnaz öğretmen, şu değerlendirmeyi yaptı: "Velilerle irtibata geçerek, gerekli programları bilgisayar ya da cep telefonlarına kurmalarını istedim. 23 Mart'tan itibaren derslerimize canlı başladık. Türkçe, hayat bilgisi, matematik ile müzik, resim, beden eğitimi ve oyun gibi okul ortamında yaptığımız tüm dersleri dijital olanaklarla yapma fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin, canlı sınıflarla motivasyonu artıyor. TRT EBA ve EBA aracılığıyla da derslerini pekiştiriyorlar."
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