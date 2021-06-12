İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi.
LGS kapsamındaki merkezî sınavı bir gazeteye değerlendiren Millî Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Özer, özetle şunları söyledi: Merkezî sınavlar; soruların hazırlanmasından, kitapçıkların basılmasına, sınavın yapılmasından tüm sınav evraklarının toplanarak değerlendirme merkezine getirilmesine ve değerlendirilmesine kadar oldukça büyük bir organizasyon. Örneğin soruların belirlendiği ve basıldığı kapalı dönem olarak isimlendirilen süreçte öğretmenlerimiz, uzmanlarımız ve sınav evraklarının basımında, paketlenmesinde görev alan lojistik ekip 40 gün kapalı, iletişimi olmayan ortamda çalışarak günlerini geçirdi. Ancak sınav sonrası çıkabildiler. Sınav, pazar günü 973 yurt içi ve beş yurt dışı sınav merkezinde toplamda 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda iki oturum hâlinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görev yaptı. En büyük mutluluğumuz sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olması."
Özer, "LGS merkezî sınavında son üç yıldır hiçbir soru iptal edilmedi. Bir taraftan sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçecek nitelikte sorulara yönelik bir yaklaşım sürdürülürken öte taraftan hiçbir sorunun iptal edilmemesi büyük bir başarı" dedi.
"30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız" diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Özellikle sınavsız yerel yerleştirme için tüm il ve ilçelerimizde gerekli kontenjanlar oluşturuldu. Öğrenci ve velilerimiz müsterih olsunlar. Bu süreçte öğrenci ve velilerimize her türlü rehberlik hizmeti vereceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını tamamladılar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!