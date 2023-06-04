Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim LGS merkezi sınavı başladı

Son dakika haberi LGS merkezi sınavı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30da başladı. Birinci oturum 10.45te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30da başlayacak ve 12.50de sona erecek.

Giriş: 04.06.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
LGS merkezi sınavı başladı
AA

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

Sınavın saat 09.30'da başlayan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu?
Milli Savunma Bakanı kim oldu?
Milli Savunma Bakanı kim oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.