Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

2020 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları için tıklayınız...