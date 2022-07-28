Lens'in yeni adresi belli oldu

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Jeremain Lens, Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles ile sözleşme imzaladı.

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