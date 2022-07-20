Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Sırp sağ kanat Lazar Markovic’i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak ülkesinin Partizan takımında forma giyen ve bir dönem Fenerbahçe’de de ter döken Lazar Markovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce Fenerbahçe forması ile Türkiye’de 19 resmi maça çıkan Markovic, 1 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
'Rüzgarın oğlu' ve 'baklava' detaylı ilginç transfer videosu
Gaziantep ekibinin, kariyerinde 298 resmi müsabakada 52 gol, 43 asistlik performans gösteren yıldız oyuncunun transferini 'Rüzgarın oğlu Gaziantep'te' diyerek yayınladığı animasyon kliple açıklaması ve klipteki baklava detayı ise dikkat çekti. Teknik Direktör Erol Bulut ve yeni transferlerden Marko Jevtovic de animasyon klipte yer aldı.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Lazar Markovic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 2 Mart 1994 yılında Sırbistan’ın Cacak şehrinde dünyaya gelen Lazar Markovic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Henüz 19 yaşında 10 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan yıldız futbolcu, yüksek hızı, bire birdeki yetenekleriyle dünyanın dev takımlarının dikkatini çekti. 2014 yılında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool’a transfer olan Lazar Markovic, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formalarını giydi. Kariyerinde 298 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 52 gol atarken 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Lazar Markovic önümüzdeki iki yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.
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