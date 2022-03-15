Lavrov'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için uzlaşmanın son aşamada olduğunu açıkladı.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ve Almanya, 2015'te İran nükleer silah programının önlenmesine yönelik OKEP’i imzalamıştı. Ancak, Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de bu anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a ağır ekonomik yaptırımlar getirmişti.

20 Ocak 2021'de görevi devralan ABD Başkanı Biden ise ilk icraatlarından biri olarak Dışişleri Bakanlığı'na İran nükleer anlaşmasına dönüş için müzakereleri başlatma talimatı vermişti.