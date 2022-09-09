Larkin'den kötü haber

Ergin Ataman: ''Shane Larkin'in ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi." dedi.

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