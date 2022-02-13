La Liga'da Enes Ünal fırtınası

Milli golcü, La Liga'nın 24. haftasında Getafe'nin Atletico Madrid'e 4-3 mağlup olduğu maçta da 2 gol attı.

Metropolitano stadındaki müsabakada, 2 penaltı atışında fileleri havalandıran Enes Ünal, böylece bu sezon 11 gole ulaştı.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Getafe, ligdeki 24 maçta 23 gol buldu. Enes Ünal, attığı 11 golle takımının ligde kaydettiği gollerin yüzde 47'sine doğrudan katkı verdi.

Milli futbolcu, geçen sezon Getafe formasıyla çıktığı 28 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.