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Son dakika haberi KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?

Bakan Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi

Giriş: 04.04.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?
KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?
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KYK yurtlarına ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Bir yerden depremzedeleri ağırlarken bir yandan öğrencilerimize yurtlarımız hizmet verdi. Bundan sonra YÖK'ün almış olduğu karar ve dün itibarıyla üniversitelerin kararlarıyla eğitimde yeni bir süreç başladı. Biz de bu çerçevede özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Dün itibarıyla süreç yeniden başladı. Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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