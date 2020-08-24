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Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet! Yeni dönem bugün başladı

İstanbul Valiliği'nin onayı ile Silivri Kınalı gişelerinden başlayıp Kocaeli İl sınırına kadar uzanan 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Trafik ve Asayiş hizmetlerinin sorumluluğu bugünden itibaren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülecek. Söz konusu bölgenin trafik hizmetlerini yürütmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlığı kuruldu. 72 personelli 34 Jandarma Trafik Timi, 24 saat görev başında olacak

24.08.2020 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
kuzey marmara otoyolu

Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı'nın "Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği" gereği, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) trafik hizmetlerinin yürütülmesi Jandarma sorumluluğuna verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca KMO'nun İstanbul ili sınırları içerisinde kalan 163 kilometrelik alanın trafik hizmetlerini yürütmek için Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlığı kuruldu. Ardından Otoyol Jandarma Trafik araçları tertip edildi.

34 JANDARMA TİMİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA OLACAK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafik güvenliği ile hizmetini sağlamak üzere Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlıklarında oluşturulan 34 Jandarma Trafik Timi'nde 72 personel görevlendirildi. Vatandaşların KMO güzergahında güvenli ve emniyetli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için Jandarma Otoyol Trafik Timleri'nin 24 saat görevinin başında, vatandaşların emrinde ve hizmetinde olacağı belirtildi.

Otoyolda seyahat eden sürücü ve yolcuların karşılaştıkları sorunların çözümü için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak taleplerini iletebilecekler.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da KMO'nun trafik ve asayiş hizmetlerinin jandarmaya geçmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bu paylaşımında şunları kaydetti: "Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli İl sınırına kadar 163 km’lik #KuzeyMarmaraOtoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri,bugün itibariyle Jandarmamızın sorumluluğunda olacak.Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

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