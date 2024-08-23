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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.