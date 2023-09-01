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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

        Son dakika haberi Kuzey Irak'a hava harekatı!

        Kuzey Irak'ta Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 6 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:45
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        Kuzey Irak'a hava harekatı!
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        Kuzey Irak'ta Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

        Milli Savunma Bakanlığı X'ten açıklama yaparak, harekat hakkında bilgi verdi.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir" denildi.

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