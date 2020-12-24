Kurşun yağmuruna tutulmuştu! Dehşeti anlattı

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Buse Güler’i vurmasının ardından tutuklanan Cemal A., hakkında savcılık, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Buse Güler’in ifadesine göre olay şöyle meydana geldi: Buse Güler, sanık Cemal A.’dan ayrıldı. Ancak sanık bunu kabul edemedi. Mesajlar atıyordu.

RUHSATSIZ SİLAHI İLE ATEŞ ETTİ

Olay günü akşam iş yerinden çıktı. Sanık Cemal A., onu bekliyordu. Buse Güler’in peşinden gitti. Ruhsatsız silahı ile ateş etti. Olay yerinden kaçtı. Buse Güler ifadesinde “Olay anında sadece yapma diyebildim” dedi.

SANIK “TESADÜFEN GÖRDÜM” DEDİ

Sanık Cemal A., mahkemedeki ifadesinde Buse Güler’in eski kız arkadaşı olduğunu söyledi ve olayı şöyle anlattı. “Olay günü Buse Güler’i tesadüfen gördüm. Yanında bir erkek vardı. Samimi görünüyorlardı. Erkek şahıs ayrıldı. Buse ile konuşmak için yanına gittim. Yanındaki kişinin kim olduğunu sordum” dedi.

BİR ANLIK ÖFKEME YENİLDİM

Buse Güler’in kendisine verdiği cevabı hazmedemediğini söyleyen sanık Cemal A., yanımdaki ruhsatsız silahı çıkartıp iki metre mesafeden iki el ateş ettim. Bir anlık öfkeme yenilerek böyle bir eylem gerçekleştirdim. Pişmanlık duyuyorum” dedi.

RAPORLARIN GELMESİ BEKLENİYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ikinci duruşması da yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Cemal A., getirildi. Duruşmada mağdur Buse Güler de hazır bulundu. Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddetti. Buse Güler’e ait sağlık raporlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sağlık raporlarının gelmemesi üzerine rapor eksikliği nedeniyle ertelendi. Duruşma çıkışında Buse Güler ve avukatları açıklama yaptı. Buse Güler, “Şu anda ayakta duruyor olabilirim ama hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. İnsanın zoruna giden en acı şey de bu. Eskisi gibi değilsin. Ve yaptığım hiçbir şey yok. Kimse bunu hak etmez. Herkesin bir kızı var herkes de bir kadın...” dedi.