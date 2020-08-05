İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 60 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıklarken, "Elimizdeki verilere göre, 30 Temmuz 3 Ağustos arasındaki bayram tatilinde, 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, aylık olağan bilgilendirme toplantısında konuştu.

Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

Çataklı "Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi.