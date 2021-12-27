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Haberler Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kupada hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu

27.12.2021 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker

15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

ÇARŞAMBA

13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır

15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

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