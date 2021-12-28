Kupada hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

30 Aralık Perşembe

13:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (Alper Ulusoy)

15:00 İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sarper Barış Saka)

15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor (Alper Akarsu)

17:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Bahattin Şimşek)

18:30 Gaziantep FK - Bursaspor (Ümit Öztürk)

21:00 Beşiktaş - Altay (Ali Şansalan)