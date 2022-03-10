A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play off turu yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz, zorlu mücadele öncesi A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

"Portekiz karşısında ne yapmak istediğimizi biliyoruz"

Alman çalıştırıcı, "Sıralamaya bakıyoruz. İtalya 6'ıncı, Portekiz 8'inci sırada, biz ise 39'uncu sıradayız. Portekiz maçlarını analiz ettik. Herkes, onlara karşı nasıl oynayacağımızı kafasında kurguladı. Portekiz karşısında ne yapmak istediğimizi biliyoruz" dedi.

"Enes Ünal, çok büyük bir yetenek"

Stefan Kuntz, aday kadroya ilişkin bazı ipuçları da verdi.

"Şu anki önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek" diyen Alman teknik adam, "Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Enes Ünal, milli takıma seçilecek. O çok büyük bir yetenek." ifadesini kullandı.

"Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım"

Kuntz, tercihini A Milli Takımımızdan yanan kullanan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu''na da ayrı bir parantez açtı.

Deneyimli futbol adamı, "Ferdi ile mesajlaşıyoruz. Doktorlara duacıyım, Ferdi için de geçerli. Belki sihirli elleriyle Ferdi'yi iyileştirirler. Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım" şeklinde konuştu.