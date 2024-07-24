Son dakika haberi Kulüpler Birliği'nde yeniden Ali Koç dönemi

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı bir kez daha Ali Koç seçildi.

Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Trendyol Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Koç, seçimlerin ardından açıklamalarda bulundu.

"Devam etme düşüncem yoktu" "Devam etme düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın güveni ve yoğun baskısı nedeniyle geri çevirmedim. İnşallah yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyonu emeği ve mesaisi vardır. Onlara teşekkür ediyorum. İbrahim bey ve ekibine hayırlı olsun. Hepimizin el birliğiyle yeni federasyona destek olmamız gerekiyor."

Koç, yabancı kuralı hakkında konuştu "Bir evvelki federasyonun kulüplere bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz şeyleri masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek karar verdik. Geldiğimiz nokta itibarıyla kulüplere vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında 10'dan fazla yabancısı olan herkese yarayan bir karar. Aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer stratejisini planlayan kulüpler için bir dezavantaj. Bunlardan biri biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır."

"Tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu" İstisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu ama göreve yeni gelmesi sebebiyle, hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı affını istedi."

Metin Öztürk: Biz Ali Koç'a oy vermedik Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, toplantı sonrasında açıklama yaparak "Galatasaray olarak biz oy vermedik diğer kulüpler Ali Koç'a oy verdi biz Hasan Arat'ın olmasını istedik. Hasan Bey'de aday olmak istemedi. Biz, 2 sene başarısız performans gösteren bir Kulüpler Birliği Başkanını yeniden seçmek istemedik" dedi.