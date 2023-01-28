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Kudüs'te silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

İsrail'in Kudüs kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Giriş: 28.01.2023 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kudüs'te silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Reuters'ın haberine göre İsrail'in Kudüs kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

SİNAGOGA SALDIRIDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtilmişti.

Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşılmıştı.
Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedilmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim son dönemde iyice tırmanmıştı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kampına dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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