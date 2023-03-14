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Son dakika haberi Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi

Giriş: 14.03.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!
DHA

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokak'ta saat 10.30 sıralarında yıkım yapılan 6 katlı binada çökme meydana geldi.

İddiaya göre 10 gün önce yıkımına başlanan metruk binanın, kalan son iki katında çökme yaşandı. Sokağa ve yan binanın bahçesine moloz yığınları düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri göçük altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemelerde bina ve etrafında kimsenin olmadığı öğrenildi.

YARALI YOK

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bedirhanoğlu yaptığı açıklamada, "Yaralı yok. Yıkım ruhsatı alınmış ve yıkım yapılıyor. Arkadaşlar tespitlerini yapıyorlar, belediye ekipleri de geldi. Gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkım tamamlanacak" dedi. Binanın yıkıldığı sokak tamamen trafiğe kapatılırken, incelemelerin ardından yıkım devam edecek.

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