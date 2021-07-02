Küçükçekmece'de korkutan alarm! 3'üncü yılda da yine aynı görüntü
İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü ve ona su taşıyan Menekşe Deresi'nde son günlerde yaşanan kirlilik tedirgin ediyor. Çevre sakinlerinin zaman zaman kötü kokuların yayıldığını dile getirdiği dere geçen mayıs ayında kırmızıya bürünen deredeki kirliliğin ardından şimdi de yüzlerce balık ve yengeç karaya vurdu. Önceki son iki yılın aynı aylarında da balık ölümlerinin görüldüğü göldeki balıklar bugün toplandı
Küçükçekmece Gölü son günlerde çevre kirliliği ile karşı karşıya. Gölde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç dün kıyıya vurdu. Çevredekiler balık ve yengeç ölümlerinin 2-3 gün önce başladığını belirtti.
İSTAÇ EKİPLERİ ÖLÜ BALIKLARI TOPLADI
Balık ölümleri sonrası göl çevresini yoğun bir kötü koku sardı. Son zamanlarda sürekli yaşanmaya başlayan toplu balık ölümleri bölge sakinlerini de endişelendirdi. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki ola İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) kıyı temizleme ekipleri gölün çeşitli bölgelerinde temizlik yaptı. Ekipler kıyıya vuran ölü balıkları çöp poşetleri içinde toplayarak araçlara yükledi.
BALIKÇILAR VE VATANDAŞLAR ENDİŞELİ
Kirlilik nedeniyle balık popülasyonunun azalmasından dert yanan balıkçılar ile evsel atıklardan kaynaklı kötü kokudan şikâyetçi olan vatandaşlar, Menekşe Deresi'nin ıslah edilmesini, Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesini istiyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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