İstanbul Halkalı'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.