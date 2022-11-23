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Haberler Dünya

Küba Devlet Başkanı Ankara'da

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Giriş: 23.11.2022 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL
Küba Devlet Başkanı Ankara'da
Küba Devlet Başkanı Ankara'da
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Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Türkiye'de.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bermudez, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bermudez ve beraberindekiler mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bermudez ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bermudez ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki liderin birebir ve heyetlerarası görüşmesinin ardından anlaşmaların imza Töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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