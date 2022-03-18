Kritik görüşmede Jinping'den mesaj: Çatışmanın kimseye yararı yok

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki video konferans görüşmesi başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna'da gelişen olaylar gibi çatışmaların kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

Jinping "Devletler arası ilişkiler meydan okumayla ilerleyemez" derken, "Ukrayna krizi görmek istemediğimiz bir şey" diye ekledi.

Jinping Biden'a Çin ve ABD'nin ikili ilişkilere rehberlik etmesi gerektiğini, her iki tarafın da

dünya barışı için gereken uluslararası sorumlulukları üstlenmesi ve bunun için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.