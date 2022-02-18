Kremlin: Donbas'taki durum çok tehlikeli

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Rusya-Ukrayna krizi ve gündeme dair pek çok konuya ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki karşılıklı ateşkes ihlalleri suçlamalarına ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada "Donbas'taki durum çok tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'ın yarın yapacağı nükleer tatbikata ilişkin ise Kremlin'den "Putin'in takip etmesi bekleniyor, bu rutin sürecin bir parçasıdır" yanıtı verildi.

ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin sorulara da yanıt veren Kremlin durumu "Provokasyonlara verilen yanıt" olarak değerlendirdi.