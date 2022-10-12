Kremlin'den nükleer açıklaması

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme ihtimaline yönelik bir soruya ise iki taraftan da konuya yönelik bir teklif gelmediğini söyledi.

NÜKLEER KRİZİ

Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.