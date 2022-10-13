Kremlin'den TürkAkım açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov TürkAkım'a tartışmalarına ilişkin "TürkAkım Boru Hattı Kuzey Akım'ın yerine geçmeyecek. Farklı kapasitelerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
Peskov ayrıca TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan 'sabotajcıların' gözaltına alındığını da açıkladı.
Interfax'ın haberine göre, TürkAkım'a yapılan sabotaj girişimi sonrası güvenliğin de artırıldığı belirtildi.
PUTİN: TÜRKİYE, AVRUPA'YA GAZ TEDARİKİNDE EN GÜVENİLİR ROTA HALİNE GELDİ
Bugün Astana'da gerçekleşen Putin-Erdoğan görüşmesi sonrasında Kremlin açıklama yayımlamıştı.
Kremlin açıklamasında Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi, TürkAkımı'nın inşasındaki sağlam duruşunuz sayesinde" dediği belirtilmişti.
Putin görüşmede Türkiye'de kurulması önerilen gaz dağıtım merkezinin aynı zamanda 'gaz fiyatını belirleme platformu' haline gelebileceğini söylemişti.
Putin'in konuyla ilgili "Birlikte yaratabileceğimiz bu merkezin işletilmesi sırasında, kesinlikle bu sadece tedarik için değil, aynı zamanda fiyat belirleme için de bir platform olacaktır, çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konudur" dediği ifade edilmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!