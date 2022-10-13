Kremlin'den TürkAkım açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov TürkAkım'a tartışmalarına ilişkin "TürkAkım Boru Hattı Kuzey Akım'ın yerine geçmeyecek. Farklı kapasitelerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan 'sabotajcıların' gözaltına alındığını da açıkladı.

Interfax'ın haberine göre, TürkAkım'a yapılan sabotaj girişimi sonrası güvenliğin de artırıldığı belirtildi.

PUTİN: TÜRKİYE, AVRUPA'YA GAZ TEDARİKİNDE EN GÜVENİLİR ROTA HALİNE GELDİ

Bugün Astana'da gerçekleşen Putin-Erdoğan görüşmesi sonrasında Kremlin açıklama yayımlamıştı.

Kremlin açıklamasında Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi, TürkAkımı'nın inşasındaki sağlam duruşunuz sayesinde" dediği belirtilmişti.

Putin görüşmede Türkiye'de kurulması önerilen gaz dağıtım merkezinin aynı zamanda 'gaz fiyatını belirleme platformu' haline gelebileceğini söylemişti.

Putin'in konuyla ilgili "Birlikte yaratabileceğimiz bu merkezin işletilmesi sırasında, kesinlikle bu sadece tedarik için değil, aynı zamanda fiyat belirleme için de bir platform olacaktır, çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konudur" dediği ifade edilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.