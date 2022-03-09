Kremlin'den flaş açıklamalar: ABD ekonomik savaş ilan etti

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Kremlin'den yapılan açıklamada Batı'nın yaptırımlarına "Rusya kendi çıkarlarını savunacak" yanıtı verildi. ABD'nin son yaptırım kararlarına değinen Kremlin "Durum ile ilgili derin bir analiz yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin ayrıca "Enerji piyasalarında türbülans görüyoruz. Bu türbülansın ne kadar daha ilerleyeceği belirsiz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna ile olası uzlaşma sorularına ise Kremlin "Luhask ve Donetsk bağımsız cumhuriyet ve bu şekilde tanınmalı" dedi.