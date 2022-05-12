Finlandiya'nın NATO kararına Kremlin'den ilk tepki

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Rusya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik kritik açıklamalarına yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov sürece ilişkin "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Rusya için kesinlikle bir tehdit oluşturacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ülkenin dış politikasında radikal bir değişiklik olduğunu söyledi.

FİNLANDİYA: GECİKMEDEN BAŞVURMALIYIZ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada, “NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır” dedi.

FİNLANDİYA: NATO'YA GÜÇ KATACAĞIZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, "gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendireceklerini" söyledi.

Haavisto, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in NATO üyeliğine başvurulması niyetini ifade eden açıklamasından sonra Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturuma video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Finlandiya'nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70'e çıktığını aktardı.

Haavisto, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin'in NATO üyeliği hakkındaki açıklamasından sonra ulusal karar verme noktasına yaklaştıklarını dile getirdi.

Finlandiya'nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, "Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

Haavisto, ülkesinin NATO'ya katma değer sağlayacağını, savaş zamanı için 280 bin askeri, 900 bin yedek kuvveti bulunduğunu, yakın zamanda 64 F-35 savaş uçağı sipariş ettiklerini söyledi.

Haavisto, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın ve Finlandiya'nın güvenlik ortamını değiştirmiştir. Finlandiya doğrudan acil bir askeri tehditle karşı karşıya değildir. Seçme özgürlüğü ve ne yöne gideceğimizi belirleyecek ulusal kuralları sürdürmek Finlandiya'nın dış güvenliği ve savunmasının ayrılmaz parçalarıdır." dedi.

NATO'DAN ÜYELİĞE KADAR GÜVENLİK GARANTİSİ PLANI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde "resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede" Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini söylemişti.