Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

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Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tahran'daki ikili görüşmede tahıl ihracatını da ele alacakları belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAHRAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edeceği açıklanmıştı.

Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörüleceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceği açıklanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.