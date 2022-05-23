Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek kadınlar ilk tur maçında, son şampiyon Krejcikova ile 19 yaşındaki Parry karşılaştı.

Seyircisi önünde mücadele eden Parry, ilk seti 6-1 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak Krejcikova'yı turnuvanın dışına itti.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki 2020 şampiyonu Iga Swiatek, klasmanın 119. basamağındaki Lesia Tsurenko'yu 2-0 (6-2, 6-0) mağlup ederek 2. tura çıktı.

Amanda Anisimova (27 numaralı seribaşı) da eski dünya bir numarası Naomi Osaka'yı 2-0'lık (7-5, 6-4) skorla geçti.

Erkeklerde ise dünya 55 numarası Filip Krajinovic, Reilly Opelka'yı (17) 7-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.