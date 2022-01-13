Geçen hafta Belaruslu çalıştırıcı Viktor Goncharenko ile yollarını ayıran Krasnodar Kulübü, Farke ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İsmi Beşiktaş ile anılan Farke, 2017-2021 yıllarında çalıştırdığı Norwich City'yi iki kez İngiltere Premier Lig'e taşımıştı.

Krasnodar, 18 haftası geride kalan Rusya liginde 29 puanla 5. sırada yer alıyor.