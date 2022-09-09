Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine ilişkin yeni açıklama

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliyet üyelerinin yas sürecinin Kraliçe'nin cenazesinden sonraki 7 gün boyunca devam edeceği açıklandı. Yas oyunca tüm kraliyet binalarında bayrakların yarıya indirilmiş olacağı da belirtildi.

Yapılan açıklamada cenazenin ne zaman yapılacağı ifade edilmese de Kraliçe'nin ölümünden 11 gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Hyde Park'ta yerel saatle 13.00'da 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe anısına yaşı kadar topçu atışı yapılacağı da ifade edildi.