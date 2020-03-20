Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir."

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