Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

EN YÜKSEK CAN KAYBI

Türkiye'de bugüne kadarki en yüksek can kaybı yaşandı. Koronavirüs salgınında 19 Nisan 2020 tarihinde 127 kişi hayatını kaybetmişti.

''AĞIR HASTA SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin.'' dedi.