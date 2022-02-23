Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisine yer verildi.

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