Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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