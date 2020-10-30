Koronavirüs aşısında sona gelindi! İşte tarihi...

Moderna Başhekimi Tal Zaks, basın açıklamasında, bağımsız veri izleme komitesinin mRNA-1273 adı verilen aşı ile ilgili denemelerin sonuçlarını kasım ortasına kadar incelemeyi tamamlamayı beklediklerini kaydetti. Koronavirüs aşısının deneylerde en az yüzde 74 başarılı olmasını umduklarını aktaran Zaks, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayı için ise en az yüzde 50 etkinlik oranı gerektiğini aktardı.
DEVLETLERDEN ŞİMDİYE KADAR 1.1 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ ALINDI
Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşı için devletlerden şimdiye kadar 1.1 milyar dolarlık sipariş aldıklarını kaydederek, “mRNA-1273’ün piyasaya sürülmesi için aktif olarak hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bancel, Kuzey Amerika ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok bölgeye aşının tedariği için anlaşmaların imzalandığını aktararak, Dünya Sağlık Örgütü (DSO) destekli COVAX ile fiyatlama üzerinde görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
2021'DE 500 MİLYON İLE 1 MİLYAR DOZ ÜRETİM HEDEFLENİYOR
Yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşı üretmeyi beklediklerini vurgulayan Bance, 2021'de de 500 milyon ile 1 milyar doz üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAD) desteğiyle geliştirilen Moderna'nın Kovid-19 aşısı, bilim adamlarının bağışıklık sistemini virüsle savaşması için kışkırtacağını umduğu Ribo Nükleik Asit (RNA) veya mRNA adı verilen genetik materyal içeriyor.
KORONAVİRÜS AŞISI VÜCUTTA BAĞIŞIKLIK SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR
RNA temelli aşı virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.
İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEN İLK POTANSİYEL KORONAVİRÜS AŞISI
Covid-19 aşısı üzerine çalışan firmaların başında gelen Boston merkezli Moderna'nın potansiyel aşısının geçen hafta 3. aşama klinik deneyleri için şu ana kadar 30 bin kişinin kayıt olduğu ve bunlardan 26 bin 650 deneğe iki doz halinde uygulandığı duyurulmuştu.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onay vermesinin ardından aşının 1. aşama klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış ve mRNA-1273, "insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel Covid-19 aşısı" olmuştu.
Aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerine de 27 Temmuz'da başlandığı duyurulmuştu.
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